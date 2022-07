Calciomercato Lazio, il Maiorca spinge per Muriqi, ma Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

Il Maiorca non toglie gli artigli da Muriqi. C'è la sensazione che si possa arrivare ad un punto di svolta. Come sottolinea il portale Ok Baleares la Lazio avrebbe chiesto 3-4 giorni prima di far ripartire la trattativa con il club spagnolo. Il tutto dipende dalla questione Bruges in quanto da Formello sperano ancora che l'operazione per 11 milioni di euro possa andare in porto. In casa contrario, come riporta Il Corriere dello Sport, il Pirata potrebbe far ritorno in Spagna ma il Maiorca non alza comunque la posta. L'ultima offerta è di 7 milioni di euro più bonus con la Lazio che da 12 era scesa a 10-11 milioni di euro. Ecco che a metà settimana si potranno vedere già dei passi in avanti sul fronte Muriqi che spera di tornare al Maiorca.