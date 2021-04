Calciomercato Lazio, il Milan si muove per Hysaj: la richiesta del giocatore

Elseid Hysaj è uno dei nomi su cui c'è più bagarre dal punto di vista del calciomercato. Il terzino si svincola a giugno dal Napoli e su di lui hanno messo gli occhi Lazio, Milan e Roma. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in particolare il club rossonero si sta muovendo con decisione: la scelta di non riscattare Diogo Dalot dal Manchester United (giudicata eccessiva la cifra di 20 milioni) aprirà uno spazio che Paolo Maldini vuole riempire proprio con Hysaj. La richiesta del classe '94 è di 3 milioni a stagione, ma si può chiudere per 2,5 milioni più bonus. La qualificazione in Champions League rappresenta una condizione necessaria per far partire le manovre di mercato delle squadre coinvolte nella lotta, Milan incluso. Nel frattempo però i rossoneri hanno iniziato a impostare i discorsi con gli agenti.

Pubblicato il 05/04