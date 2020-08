Calciomercato Lazio, il PSV ci prova per Philipp Max: l'Augsburg rifiuta l'offerta

L'Augsburg ha rifiutato un'offerta del PSV da 7,5 milioni di euro per Philipp Max, accostato alla Lazio circa un mese e mezzo fa. Il dirigente del club tedesco Stefan Reuter ha confermato l'interesse degli olandesi per il giocatore: "È corretto che abbiamo ricevuto un'offerta per l'acquisto di Philipp Max. Siamo ancora in contatto con il club interessato, tuttavia, non siamo ancora vicini per quanto riguarda la cifra del trasferimento. Dopo aver ricevuto l'offerta, abbiamo subito voluto tenere un incontro con il giocatore, che ci ha informato del suo desiderio di partire", ha ammesso Reuter.