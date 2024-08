Calciomercato Lazio | Il Real Madrid resta vigile su Gila: Ancelotti in agguato

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo le incredibili prestazioni dello scorso anno era inevitabile che molti club mettessero gli occhi su Mario Gila. Il centrale spagnolo si è reso protagonista di una crescita incredibile, che ha attirato le attenzioni tra molti anche del Real Madrid. I Blancos, che lo hanno formato nel proprio settore giovanile prima di venderlo due anni fa alla Lazio, hanno mantenuto sul classe 2000 una percentuale sulla futura rivendita del 50% che gli garantisce di poter acquistare il calciatore a metà prezzo rispetto alla concorrenza. Un'ipotesi che, secondo quanto riporta Il Messaggero, dalla Capitale iberica non sarebbe tramontata neanche davanti alle parole dello stesso Gila che ha espresso categoricamente la volontà di restare nella Capitale, rivelando di aver perfino rifiutato un'offerta importante arrivata dall'estero. In tal senso, il mittente non è ancora chiaro. Quel che, invece, è noto secondo il quotidiano è che il Real - soprattutto dopo la partenza di Nacho Fernandez - continua a tenere in forte considerazione il numero 34 della Lazio e non è escluso che nelle prossime settimane possa addirittura avanzare un'offerta ufficiale.