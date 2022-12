Calciomercato Lazio, il Sassuolo apre alla cessione di D'Andrea: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO D'ANDREA - Non solo il mercato di gennaio, la Lazio pensa anche a quanto succederà a giugno. Se Pedro non dovesse rimanere (il suo contratto scade il 30 giugno 2023), a quel punto servirebbe un nuovo innesto per il reparto offensivo. Tra gli ultimi talenti entrati in orbita biancoceleste c'è anche Luca D'Andrea, gioiellino di proprietà del Sassuolo. Classe 2004, in questa stagione ha già giocato 5 partite in Serie A con la maglia neroverde. Sta crescendo bene e ha già attirato su di sé gli occhi di diversi club. Non è escluso infatti che la società decida di venderlo, monetizzare e poi trovare un nuovo ragazzo da far sbocciare. Tra le opzioni ci sono Edoardo Bove della Roma, Tommaso Baldanzi dell'Empoli ed Emmanuel Vignato del Bologna.