Calciomercato Lazio, Ilic e il retroscena sul prezzo. Ma un club prova a inserirsi

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Ilic potrà essere uomo mercato già nella prossima sessione, quella invernale. La Lazio, che ha già provato ad acquistarlo in estate, punterà su di lui se riuscirà a monetizzare dalla cessione di Luis Alberto. Lo spagnolo è stato esplicito con la società bianccoeleste: vuole andare via. Lotito s'è detto pronto ad accontentarlo, ma per la cessione ha chiesto 20 milioni di euro. Nel caso in cui Luis Alberto dovesse andar via, a quel punto la Lazio darà l'assalto a Ilic. È il nome chiesto da Sarri, ma potenzialmente il giovane serbo potrebbe costare anche più del Mago. Questo perché l'Hellas, che in estate chiedeva 25 milioni, difficilmente scenderà troppo sotto quella cifra. Ilic, riporta TuttoMercatoWeb, è costato al club scaligero 10,8 milioni di euro e al momento della cessione, altri 4,8 milioni di euro andranno a finire nelle casse del City. Di conseguenza, Ilic per l'Hellas avrà un costo complessivo superiore ai 15,5 milioni. Solamente un'offerta importante potrà esser presa in considerazione.

La Lazio, infine, non è l'unico club interessato. Ilic piace anche alla Juventus, ma la società bianconera potrebbe puntarci a gennaio solo in caso di uscita a titolo definitivo di McKennie. Ad oggi è più un'idea per giugno, per la finestra estiva di calciomercato. Quando per Ilic si faranno avanti anche un paio di club di Premier League.

TORNA ALLA HOMEPAGE