Calciomercato Lazio | Isaksen si avvicina: ecco cosa manca

CALCIOMERCATO LAZIO ISAKSEN - Gustav Isaksen è davvero vicino a indossare la maglia della Lazio, mai più nemici. Poche ore fa infatti avevamo anticipato di come fosse fatta per l'arrivo del danese nella Capitale. Operazione da circa 10 milioni di euro, con Gustav che firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro. Ma cosa manca ancora per l'ufficialità dell'affare? A svelarlo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano che su Twitter ha svelato: "La Lazio sta finalizzando l'accordo con Gustav Isaksen, i dettagli sono in discussione con il Midtjylland, ci vorranno alcuni giorni per sigillarlo. Isaksen ha già accettato, continueranno i colloqui tra i club per firmare il prima possibile".

Pubblicato il 2/8

