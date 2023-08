Isaksen, da incubo a sogno di mercato: quando Gustav fece impazzire la Lazio

CALCIOMERCATO LAZIO ISAKSEN - Gustav Isaksen per l'attacco, la Lazio ha già l'accordo con il giocatore, affare fatto. L'esterno destro, che all'occorrenza può giocare anche a sinistra, ha stregato Maurizio Sarri preferendolo a Karlsson. Come abbiamo riportato, questa stagione per lui con la maglia del Midtjylland, è stata conclusa con i fiocchi che non sono sfuggiti sotto gli occhi del tecnico toscano. In Europa League 3 i centri totali, 2 gli assist per i suoi compagni. Tra le reti non può mancare la citazione legata a quando Isaksen ha mandato su tutte le furie la Lazio nella fase a gironi. Da destra a sinistra, in area e dal limite. Si parte dalla partita di andata finita per 2-1 ma il timbro dello svedese non è mancato: errore sulla destra di Gila che, nel tentativo, vano, di cercare Marusic, ha girato la palla in cross dove è arrivata la torre di Isaksen. Da lì, come in molti sapranno, si sa come andrà a finire: Marcos Antonio pasticcia nell'interdizione, il danese ne approfitta e dal limite la piazza - mangiando in tranquillità lo Stegt flæsk (piatto nazionale della Danimarca, ndr) - alle spalle di Provedel. Il danno più grosso però lo reca nella partita di ritorno quando finirà con una grossa manita, e Isaksen lì è stato il vero protagonista.

Midtjylland - Lazio, quando Isaksen fece impazzire Radu e Marusic

Il primo danno inizia con Radu. Isaksen riceve palla al 25’, sterza, rientra, Hysaj cade e il danese colpisce con un destro che si schianta sulla traversa. La palla resta in area, Radu avrebbe potuto accorciare ma Paulinho gli ruba il tempo e sigla il gol iniziale: l'inizio dell'orrore. Ancora, in un'azione seguente, l'ex numero 26 della Lazio perde Isaksen, Cataldi non arriva in copertura. Di lì, Radu fa una finta ma il danese lo beffa sul nascere, si invola come una furia in area ma Cataldi lo mette giù. Conquista il calcio di rigore ed Evander confeziona il 3-0. Non finisce qui, perché Isaksen contro i biancocelesti si è divertito sul serio. Infatti, prima del 4-0, in uno slalom cerca di ottenere un altro rigore: sinistro destro, Marusic non riesce a placare la furia danese. Dagli 11 metri sbaglierà Evander, ma Gustav Isaksen non demorde e, con il fiuto del gol anticipa tutti e cala il poker. Insomma, la Lazio potrebbe azzerare i patemi subiti in Europa con l'arrivo dell'esterno e dare il via a una vera storia d'amore.