Calciomercato Lazio, Klaassen chiude: "Voglio restare al Werder Brema"

Era stato accostato nelle scorse ore alla Lazio, possibile sostituto di Milinkovic-Savic in caso di cessione. Davy Klaassen però chiude le porte, giura fedeltà al Werder Brema con cui ha tutta l'intenzione di continuare un'avventura iniziata l'estate scorsa. Intercettato dai media tedeschi ha parlato così: "La Lazio? Per me non è un'opzione, io voglio rimanere qui". I biancocelesti, va specificato, su Klaassen non hanno mai affondato il colpo. Anzi. Dalla società smentiscono anche un semplice sondaggio esplorativo. Anche l'allenatore del Werder, Florian Kohfeldt, ha allontanato le voci di mercato: "Non voglio nemmeno pensare a una sua cessione, sono sicuro che Davy continuerà con noi anche nelle prossime stagioni". Klaassen è reduce da una stagione fatta di 26 presenze e tre gol in Bundesliga. Dove vuole continuare la propria carriera.