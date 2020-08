Calciomercato Lazio, l'ex agente di Cavani: "È uno dei più forti in Europa"

Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per discutere del futuro dell’attaccante ex Napoli e PSG. Queste le parole dell'ex agente del Matador, accostato di recente anche alla Lazio:

“Sono un amico di Cavani e sono stato il suo agente per 10 anni. Ora lo gestisce il fratello e non voglio creare malumori. Sono un suo amico e basta, tra di noi c’è un buonissimo rapporto. Ancora oggi lo reputo uno dei più forti nel suo ruolo in Europa, fisicamente sta bene. In tutta la sua carriera ha avuto solo un problema fisico. Dimostra 7 anni di meno rispetto alla sua vera età anagrafica. Ha ancora il fuoco dentro, altrimenti direbbe addio alla sua carriera. Gioca sempre per vincere, anche a carte. Non so se la Lazio sia sul ragazzo e non posso permettermi di dire altro”.

