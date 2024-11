Calciomercato Lazio | Maldini fa gola a tanti: occhio all'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

Daniel Maldini è uno dei nomi più in voga delle ultime settimane. Le sue prestazioni con il Monza sono sotto agli occhi di tutti e lo stesso ct Spalletti lo ha già chiamato in Nazionale per la seconda volta consecutiva per completare il reparto offensivo. Nei giorni scorsi è stata lanciata un'indiscrezione dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, secondo cui la Lazio avrebbe già contattato il club lombardo per avere informazioni sul giocatore e sulla sua clausola (12 milioni per i club italiani, 14 per gli stranieri). Ovviamente, però, la Lazio non è il solo club interessato al figlio d'arte. In queste ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, l'Atalanta ci avrebbe fatto più di un pensiero. Per gennaio l'affare è molto complicato, visto anche che Scamacca è finalmente sulla via del recupero, ma il club di Percassi potrebbe decidere di affondare il colpo per il futuro.