Calciomercato Lazio, Marchetti (SkySport): "Ecco l'offerta per Mertens..."

La Lazio può davvero prendere Dries Mertens? È una possibilità, non va esclusa a prescindere anche se al momento le redini sono ancora in mano al Napoli. De Laurentiis ieri ha detto che il belga e Koulibaly "devono scegliere tra la vile moneta o i sentimenti". Il club azzurro ha messo sul piatto un'offerta piuttosto contenuta per Mertens, si parla di circa un milione a stagione per i prossimi due anni. Servirà un nuovo incontro tra le parti per cercare un accordo che è ancora possibile se il Napoli alzerà l'offerta. La Lazio è alla finestra, come riferisce Luca Marchetti su SkySport: "Mertens ha un’offerta dalla Lazio che ci risulta essere quasi il doppio di quello che offre il Napoli. Io sono convinto che se il Napoli si avvicinasse in maniera un po’ più concreta al belga, la situazione si risolverebbe in tempi rapidi". Palla ad ADL, la Lazio resta alla finestra...