Calciomercato Lazio, occhi su Fofana dell'Udinese: i dettagli

La Lazio è ben coperta a centrocampo, ma non sono esclusi altri giocatori in arrivo. Dopo l'affare Escalante, il primo colpo messo a segno da Tare in questa sessione di mercato, occhi su Seko Fofana. Secondo la rassegna di Radiosei, il giocatore dell’Udinese piace molto ad Inzaghi. Polivalente, può fare il mediano, ma anche la mezzala di destra o di sinistra. Classe ’95, su di lui ci sono pure Fiorentina e Atalanta. La dirigenza friulana lo valuta circa 20 milioni di euro. Una valutazione non bassa. Quello della Lazio per ora è solo un sondaggio.

