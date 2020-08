Calciomercato Lazio, Setti: "Kumbulla sta riflettendo, ci sono diversi club"

CALCIOMERCATO LAZIO - "Kumbulla alla Lazio o all'Inter? C'è stato in realtà un forte interesse del Napoli, ma i tempi erano stretti e il calciatore ha preferito prendersi del tempo per riflettere. È stato l'unico motivo per il quale non si è trasferito in azzurro. Ora ci sono diverse squadre su di lui, è un ragazzo di talento destinato ad una carriera da top club. Posso dire solo questo". Queste le parole del presidente del Verona Maurizio Setti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito dei Kumbulla, difensore nel mirino di tante squadre, soprattutto di Lazio e Inter. Poi su Faraoni: "Ne ho parlato diverse volte con Cristiano Giuntoli (ds Napoli, ndr), inutile nasconderlo. Anche lui ha un motore davvero importante. Non so se alla fine andrà al Napoli, ma con Giuntoli abbiamo già parlato anche di cifre e vi posso assicurare che il direttore sportivo del Napoli lo ha segnato sul proprio taccuino", ha concluso il presidente del Verona.

