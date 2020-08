Calciomercato, David Silva saluta il City e si prepara per la Lazio: il 'The Sun' conferma

Sembra essere ormai cosa fatta il passaggio di David Silva alla corte di Simone Inzaghi. Inizialmente si pensava che l'annuncio potesse arrivare già nella giornata di oggi, ma poi ha preso sempre più quota l'attesa fino alla conclusione dell'avventura del Manchester City in Champions League. Intanto, dal 'The Sun' sono arrivate delle conferme relative alla buona riuscita dell'affare. Anche secondo il noto tabloid inglese, lo spagnolo ha preso la decisione definitiva, ed è pronto a salutare l'Inghilterra per vestire la maglia della Lazio. Il classe '86 ha salutato l'Eithad Stadium con un post su Instagram dopo la vittoria della squadra di Guardiola contro il Real di Zidane. Al termine della sua avventura con il City, approderà finalmente nella Capitale. I tifosi lo attendono con ansia, i biancocelesti sono pronti ad accoglierlo nel miglior modo possibile. Lui stesso ha voglia di mettersi a disposizione della squadra per raggiungere importanti traguardi. È solo una questione di tempo, questo matrimonio s'ha da fare.

Calciomercato Lazio, da Mayoral a Muriqi: la situazione in attacco

Genoa, formalizzata la proposta di acquisto della società: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 10/08