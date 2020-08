Calciomercato Lazio, da Mayoral a Muriqi: la situazione in attacco

Felipe Caicedo sembra poter lasciare la Lazio. Per lui è pronta un’offerta faraonica in arrivo dal Qatar. Se l’attaccante ecuadoriano dovesse dire addio, la dirigenza biancoceleste dovrà rimpiazzarlo adeguatamente. Sono molti gli attaccanti accostati alla Lazio nelle ultime settimane. Uno dei nomi più caldi è quello di Borja Mayoral, centravanti di proprietà del Real Madrid e quest’anno in prestito al Levante. L’attaccante spagnolo piace molto alla società a prescindere da una possibile partenza di Caicedo. Per sostituire invece il Panterone, il club ha valutato diversi calciatori, tutti provenienti dall’estero. Piace Vedat Muriqi del Fenerbahce. La richiesta della società turca è, però, piuttosto alta. Per l’attaccante kosovaro servono almeno 25 milioni. Per questo un intermediario della Lazio è volato in Turchia per cercare di abbassare le pretese. Gli atri profili valutati sin qui dalla società per l’attacco di Inzaghi giocano tutti in Inghilterra: Joshua King del Bournemouth, Chris Wood del Burnley e il brasiliano Wesley dell’Aston Villa. Per questi tre calciatori non c’è ancora nulla di concreto. Restano, però, delle possibili alternative.

