Calciomercato Lazio | Pedullà su Milinkovic: "Documentazione ok. Ora..."

Ci siamo. Il trasferimento di Milinkovic all'Al Hilal è solo questione di firme. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter: in questi minuti sarebbe stata completata tutta la documentazione necessaria per la cessione e ora mancherebbe solamente la sigla di Claudio Lotito per completare l'affare. Dopo otto anni il Sergente saluta i suoi tifosi e dice addio alla Lazio, l'Arabia Saudita sarà la sua nuova casa.

Pubblicato l'11.07