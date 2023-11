Calciomercato Lazio, per Gnonto concorrenza del Tottenham: il retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Occasione Willy Gnonto. C'è aria di cessione per l'attaccante italiano classe 2003 attualmente in forze al Leeds in Championship, seconda serie inglese. Sono undici le presenze in stagione sin qui condite da un gol e un assist. L'ex Zurigo sembra non avere più la fiducia del mister e del club, pronto a metterlo sul mercato per monetizzare.

Il giocatore è stato accostato in più riprese alla Lazio di Sarri. Arriva la conferma anche dai principali media inglesi che sottolineano l'interesse biancoceleste, ma anche un possibile inserimento del Tottenham. Secondo il Daily Express, gli Spurs sarebbero pronti a piombare sul giocatore e ad aprire una trattativa con il Leeds.

Il tecnico Postecoglou ha già dato la sua approvazione per l'eventuale acquisto. Per arrivare a Gnonto, punto fisso dell'Italia Under 21 con già qualche presenza in Nazionale maggiore, potrebbe arrivare uno scambio tra le due società. Gli Spurs sarebbero pronti a cedere al Leeds il cartellino di Joe Rodon, difensore classe '97 attualmente in prestito.