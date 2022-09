Calciomercato Lazio, rifiutata un'offerta per Coulibaly: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sono ore di fuoco in casa Lazio per quanto riguarda il mercato in uscita. Tra i giocatori per cui la società biancoceleste ha dovuto portare avanti delle trattative c'è anche Larsson Coulibaly, centrocampista della Primavera che ha partecipato alla prima parte del ritiro di Auronzo. Secondo quanto rivelato dal suo agente Christian Bosco, ai microfoni di Sportitalia, la Lazio avrebbe rifiutato un'offerta dal Losanna per il suo assistito. I biancocelesti, infatti, vorrebbero trattenerlo come rinforzo per la Primavera, alternandolo con la Prima Squadra di Maurizio Sarri,