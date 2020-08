Calciomercato Lazio, si insiste per Fares: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio insiste per Mohamed Fares. L'esterno della Spal, già accostato lo scorso anno ai capitolini, piace tanto a Inzaghi che lo vorrebbe nella squadra che verrà. Il mister piacentino, dopo Lazzari, vorrebbe pescare ancora da Ferrara. Secondo l'edizione odierna de La Nazione, i biancocelesti avrebbero fatto un'offerta interessante per il laterale sinistro balzando in pole position. Fares era stato vicinissimo al Torino, ma i due club non hanno trovato l'intesa. Attenzione anche alla Fiorentina che segue il 24enne e potrebbe tentare un rilancio. I rapporti tra Lazio e Spal sono ottimi dopo gli affari Lazzari e Murgia, questo potrebbe rivelarsi un prezioso assist per le aquile che dovranno decidere se affondare il colpo. Una cosa è certa, sulla sinistra almeno un giocatore arriverà e Fares rimane nella lista dei preferiti.