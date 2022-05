Calciomercato Lazio, su Mertens altre tre squadre: il giocatore attende

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Sempre più incerto il futuro di Mertens. L’attaccante belga ha un contratto in scadenza col Napoli e sembra che l’accordo con De Laurentiis, stia tardando ad arrivare. Nonostante il giocatore sia molto legato alla maglia del Napoli e ami vivere nella città campana, non riescono a giungere ad un accordo. Accordo che possa accontentare entrambe le parti, a fronte di fattori economici, ma non solo. Il giocatore sembra interessare alla Lazio ma le richieste per Mertens dalla Serie A arrivano anche da Milan, Inter e Roma anche se per ora non sono iniziate trattative. L’attaccante attende prima di sapere quale sarà il suo destino nel Napoli del prossimo anno. È quindi essenziale attendere un finale nella questione relativa alla squadra partenope, per poter comprendere se sia o meno un acquisto fattibile per la squadra biancoceleste.