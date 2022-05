Calciomercato Lazio, tanti nomi per l'estate: da Loftus-Cheek a Romagnoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Manca davvero poco all'apertura della sessione di calciomercato estiva. In casa Lazio sono tante le situazioni da limare, a centrocampo e in difesa in primis. Sergej Milinkovic-Savic è sempre più distante dalla Capitale e Maurizio Sarri per la sostituzione del serbo pensa a Loftus-Cheek del Chelsea come giocatore ideale. Come riport la rassegna stampa di Radiosei, la mezzala è stata rilanciato da Tuchel, è in scadenza nel 2024 ma l’ingaggio è uno degli ostacoli, guadagna circa 4 milioni di euro. Non solo, il Mau è anche a caccia di un regista e tra i papabili c'è Dendoncker del Wolverhampton in scadenza 2023. Per l’attacco invece spunta Bourigeaud del Rennes, costa 15 milioni ed è una mezzala ma che gioca come attaccante esterno. Anche lui va in scadenza nel 2023. Per la difesa l'affare Romagnoli appare complicato: Lotito non soddisfa la richiesta del suo entourage fermandosi a 2,2 milioni con la distanza tra domanda e offerta di circa 700 mila euro. Occhio a non perdere la pista che porta a Casale del Verona e Parisi dell’Empoli rispettivamente centrale e terzino sinistro. Infine, per la porta ci sono Sergio Rico del PSG ma in prestito al Maiorca e Carnesecchi dell’Atalanta in forza alla Cremonese. Per lo spagnolo c’è stato un incontro con il manager e può arrivare in prestito o ad un prezzo conveniente anche se Sarri punterebbe su Carnesecchi che costa 15 milioni.