Calciomercato Lazio, Thiago Silva vede viola: a un passo la firma con la Fiorentina

Thiago Silva ha un solo obiettivo, quello di vincere la Champions League con il PSG. Il difensore brasiliano, che si svincolerà il 31 agosto dal club parigino, dopo aver ricevuto svariate offerte per il futuro, sembra aver fatto la sua scelta. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è a un passo la firma per la Fiorentina, che offre un biennale da 4 milioni a stagione più bonus. Il club viola, che già un mese fa sembrava vicino all'ingaggio di Thiago Silva, sarebbe così riuscito a resistere agli interessamenti di altri grandi club, soprattutto dopo le prestazioni del difensore contro Atalanta e Lipsia.

