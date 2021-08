Calciomercato, lo Spezia sogna Ribery: ma c'è un problema...

Potrebbe essere ancora in Italia il futuro di Franck Ribery. L'attaccante francese si è svincolato dalla Fiorentina ma vorrebbe proseguire la sua esperienza in Italia. Il suo nome era stato accostato a più riprese alla Lazio, ma la trattativa non è mai decollata. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe lo Spezia. Thiago Motta accoglierebbe a braccia, ma le richieste economiche del numero 7 sono importanti. il tema dell'ingaggio appare decisivo. Nel frattempo Ribery sta vagliando anche le proposte in arrivo sia dalla sua Francia sia dagli Emirati Arabi.