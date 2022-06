Calciomercato, Marotta e i big strappati alle grandi: ci sono due ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - L'Inter è pronta ad annunciare l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, dopo tre anni alla Roma, ha deciso di cambiare e si trasferirà in nerazzurro a parametro zero. Un colpo voluto fortemente da Marotta che negli ultimi anni più volte ha strappato alle altre big dei pezzi importanti. I profili social de La Gazzetta dello Sport hanno fatto un elenco che parte dalla sua esperienza alla Juventus. Si inizia Pirlo, preso dal Milan a parametro zero, fino proprio a Mkhitaryan. Nella classifica figurano anche due calciatori acquistati dalla Lazio. Il primo è Lichtsteiner, pagato 10 milioni di euro, mentre l'altro è Correa che in estate è costato più di 30 milioni. Se lo svizzero ha brillato alla Juventus, la stessa cosa non si può dire dell'argentino che nel suo primo anno all'Inter ha avuto più ombre che luci.