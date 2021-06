Calciomercato, Milan beffato: Giroud rinnova con il Chelsea

Niente Milan per Olivier Giroud, almeno per il momento. L'attaccante francese, che aveva ricevuto l'interesse di Lazio e Inter nelle scorse sessioni di calciomercato, era finito nel mirino del club rossonero al che sperava di strapparlo a parametro zero. Un po' a sorpresa è arrivato il colpo di scena. L'ex Arsenal ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea per un altro anno come comunicato dalla società londinese. Chissà che sia una scelta per non perderlo a zero o se i Blues puntano ancora su Giroud.