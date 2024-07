Calciomercato Monza | Galliani scatenato: ecco Keylor Navas

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Adriano Galliani ha deciso, in vista dei suoi 80 anni, di regalarsi e di regalare al Monza un grandissimo acquisto. Il club ha infatti chiuso per l'arrivo dell'ex portiere del Real Madrid e del Psg Keylor Navas. L'estremo difensore, che conta in bacheca tre Champions League e quattro Mondiali per Club, partirà proprio oggi dal Costa Rica e domani, martedì 30 luglio, sosterrà le visite mediche per poi iniziare la sua nuova avventura alla corte di Alessandro Nesta.