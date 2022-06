Calciomercato, Napoli - Meret fatta per il rinnovo: i dettagli

Fonte: Sky

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

CALCIOMERCATO - Manca davvero poco all'inizio del calciomercato che che caratterizzerà questa calda estate. Tante sono le società che iniziano a sondare, avere contatti e raggiungere accordi che possano rivelarsi efficienti per la costruzione delle proprie rose. Tra questi c'è anche chi, come il Napoli sta cercando di non perdere i propri giocatori a parametro zero. E' il caso di Alex Meret. Il portiere del club partenopeo è in scadenza nel 2023 e come riporta Sky con il Napoli è sempre più vicino. Infatti, dopo l'intesa raggiunta lo scorso venerdì, adesso ci sono solo gli ultimi dettagli da limare per poter firmare successivamente il nuovo contratto con il club fino al 2027. Meret nelle ultime settimane è stato accostato più volte anche alla Lazio ma ad oggi la sua permanenza in Campania appare più concreta.