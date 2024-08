Calciomercato | Nico Gonzalez ai saluti: assalto a un ex obiettivo della Lazio

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

CALCIOMERCATO - L’attenzione di tutti in casa Fiorentina è rivolta al mercato. La settimana che può portare a Gudmundsson al Viola Park sarà quella della presa di coscienza della separazione tra il club e Nico Gonzalez. Il leader tecnico della squadra toscana negli ultimi 3 anni sembra proprio essere giunto al passo d’addio nel suo percorso a Firenze e, solo in Italia, se lo contendono Atalanta e Juventus. Entrambe possono offrire contropartite tecniche gradite (Musso da una parte, McKennie dall’altra), dovranno comunque stare attente all’Atletico Madrid da sempre vigile su Gonzalez e pronto a tornare in pista se troverà le condizioni ideali per farlo.

Al posto dell'argentino arriva l'islandese: era obiettivo a gennaio e lo è in questa estate. I viola nei giorni scorsi hanno mosso importanti passi in avanti mettendo sul piatto una prima offerta da 25 milioni di euro complessivi così strutturata: 5 milioni per il prestito oneroso più altri 20 di obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni. Il Genoa non ha ancora detto sì ma ha aperto la possibilità. Sono giorni caldissimi per mettere il tutto nero su bianco.

TORNA ALLA HOMEPAGE