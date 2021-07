Calciomercato, Spalletti: "Insigne ha un incontro con De Laurentiis, poi..."

In casa Napoli continua a tenere banco il mancato rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, che andrà in scadenza nel 2022. Il calciatore, ancora in vacanza insieme all'amico Ciro Immobile dopo la vittoria dell'Europeo, nel caso non trovasse un punto d'incontro con il club partenopeo potrebbe diventare una grande occasione di calciomercato per tutte le grandi squadre. Dal ritiro azzurro a Dimaro il tecnico Luciano Spalletti ha risposto sul tema alla domanda di un tifoso, spiegando il suo punto di vista: "Si devono incontrare lui ed il presidente per parlare. Sono convinto che due personalità così quando si parleranno troveranno un punto, qualsiasi esso sia, per poter ripartire. Dobbiamo aspettare e poi capiremo cosa si sono detti. Chiaramente l'occasione fa l'uomo ladro e i contratti e il mercato distraggono il giocatore, non facciamo troppi discorsi. Qual è il problema? Per ora non c'è, c'è un appuntamento, al limite ci saranno problemi dopo, ora non possono fare altro. Ottimismo e pessimismo dipendono da cosa ti racconti, io sono ottimista, se te la racconti di traverso sei un pessimista. Per ora è tutto un mettere le mani avanti".