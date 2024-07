Calciomercato | Torino su Gudmundsson del Lille: c'era anche la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino guarda in casa del Lille. L'ultimo obiettivo si chiama Gabriel Gudmundsson, esterno sinistro classe '99. Come riportato da SkySport, lo svedese in passato è stato monitorato anche da Bologna, Napoli e Lazio, che poi ha deciso di virare su Nuno Tavares dell'Arsenal. A questo punto i granata potrebbero affondare il colpo: si tratterebbe di un'alternativa a Robin Gosens, da tempo nel mirino di tante italiane tra cui anche i biancocelesti di Baroni.