Calciomercato, Udogie al Tottenham: visite mediche e dettagli

Accordo raggiunto tra Udinese e Tottenham per il trasferimento del giovane esterno sinistro alla squadra di Conte. Il calciatore...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Destiny Udogie ieri si è accomodato in tribuna a San Siro nella sconfitta dell'Udinese contro il Milan. L'esterno sinistro è pronto a partire per Londra dove lunedì sono in programma le visite mediche di rito con il Tottenham. Accordo raggiunto tra i due club con i friulani che incasseranno circa 25 milioni tra parte fissa e bonus. Dopo i test di rito, il calciatore tornerà in Italia dove vestirà ancora la maglia bianconera fino a giugno per poi iniziare l'avventura in Premier League.