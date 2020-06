Calisti: "La Lazio ha una grande fame, vuole prendersi questo Scudetto"

Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex Lazio Calisti per parlare della ripresa del campionato e della lotta Scudetto: "Per quel che abbiamo visto nelle partite che si sono giocate tutte faticano ma è normale dopo questo lungo stop. La Lazio ha una gran fame, ha voglia di riprendere e vuole lo scudetto. E credo sia stato importante che i giocatori siano sempre rimasti a Roma in questo periodo, concentrati per quanto possibile sul traguardo da raggiungere".

IMMOBILE - "Newcastle su Immobile? Per quel che si sente Immobile vuol chiudere la carriera a Roma, è chiaro che di fronte ad una proposta del genere la tentazione può esserci, ma sono convinto che alla fine resterà alla Lazio. Se la Lazio dovesse vincere lo Scudetto, credo che potrebbe essere un motivo in più per restare e fare la Champions da vincitore del tricolore. Milinkovic? La situazione è diversa perchè è ancora giovane ed è già un paio d'anni che si parla per lui di grandi squadre. Mi auguro resti".