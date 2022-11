Canada Mondiali | Disastro dell'arbitro: non si accorge di tre rigori. VAR inesistente

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Conduzione di gara assolutamente non all'altezza da parte dell'arbitro Janny Sikzwe durante Belgio - Canada. Pochi minuti prima del gol del vantaggio degli europei firmato Batshuayi, al Canada non è stato concesso un rigore solare: Richie Laryea cade in area dopo un contatto con Witsel. Fortissime le proteste da parte dei calciatori e dei tifosi canadesi che chiedono a gran voce il calcio di rigore. In un primo momento l'arbitro non concede il penalty, poi viene richiamato al VAR per rivedere l'azione incriminata. Al 9′ si era già perso un netto tocco di mano di Carrasco sul tiro di Buchanan. Fortunatamente in quel caso è stato richiamato dal VAR ed ha concesso il rigore (poi sbagliato da Davies). In realtà, c'è un ulteriore rigore non concesso dall'arbitro: uno degli attaccanti canadese viene atterrato in area di rigore, ma viene segnalata una posizione di fuorigioco, la quale annulla di fatto l'idea del penalty. In realtà, il giocatore tocca la palla a seguito di un retropassaggio di Hazard, perciò la posizione è regolare. Sia l'arbitro che il VAR non vedono nulla.