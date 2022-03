Capello attacca il calcio italiano: "Basta continue interruzioni e rigorini"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la clamorosa mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali in Qatar, Fabio Capello ha provato ad analizzare alcuni dei principali problemi del nostro calcio che non sta vivendo di certo uno dei suoi migliori momenti. Queste le parole dell'ex ct a Il Messaggero: "In Italia fischiano il minimo fallo, dimenticando che il calcio è un sport di contatto. Andate a vedere il tempo effettivo della Serie A e paragonatelo a quello inglese. Mancano intensità e ritmi. E infatti quando poi andiamo in Europa, soffriamo. Basta con cinquanta interruzioni a partita. E basta anche con i rigorini, altra invenzione italiana".