Carnesecchi, prof. Capua: "Io non lo opererei, sui tempi di recupero..."

L'infortunio di Carnesecchi è elemento di discussione in casa Lazio: il portiere dovrà scegliere se operarsi o no. Il dottor Capua dice la sua al riguardo.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tema scottante di questi giorni, in ambito di calciomercato, è l'infortunio di Marco Carnesecchi, portiere nel mirino della Lazio. Il classe 2000 si sta confrontando con più medici per capire se sottoporsi ad un'operazione per risolvere la lussazione alla spalla o se svolgere una semplice terapia conservativa. La decisione è fondamentale per conoscerei tempi di recupero del giocatore che, inevitabilmente, influenzerebbero la trattativa tra la Lazio e l'Atalanta. A tal riguardo è intervenuto ai microfoni di Radiosei il professor Capua, il quale, in base alle sue conoscenze, ha spiegato come sarebbe meglio muoversi secondo lui in ambito medico:

"Conosco la struttura del ragazzo. Io lo prenderei, se ha avuto solo una lussazione, bisogna capire se ha subito dei danni ai tessuti molli. Su questo si staranno interrogando gli specialisti. Io non opererei, se è la prima lussazione in genere si aspetta e ci sono terapie conservative. Sottoponendolo ad un intervento ovviamente i tempi si allungano, a quel punto bisognerebbe capire che tipo d’intervento verreb svolto. Ovviamente non ho visitato il ragazzo, ma senza operazione il ragazzo potrebbe riprendere l’attività sportiva entro un mese o 40 giorni. Di solito la lussazione viene operata subito, quindi se hanno deciso di attendere, forse stanno pensando di cominciare la terapia conservativa".