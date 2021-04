Carrarese, Di Natale nuovo allenatore: prima esperienza tra i professionisti

Antonio Di Natale è il nuovo allenatore della Carrarese. Il club toscano, che milita attualmente in Serie C, ha scelto l'ex attaccante di Udinese ed Empoli come nuovo tecnico dopo le dimissioni di Baldini. Per Di Natale sarà la prima esperienza tra i professionisti dopo l'esperienza nello staff tecnico dello Spezia e da allenatore nell'Under 17 sempre nella squadra ligure.



Di seguito un estratto del comunicato: "Carrarese calcio 1908 prende atto della volonta' irrevocabile espressa, giornata di ieri, da parte di Mister Silvio Baldini di rassegnare le proprie dimissioni che, rende noto, vengono accettate senza riserva in ragione del preminente interesse rappresentato dal bene presente e futuro del Sodalizio. Altresi, si comunica che, dopo aver stretto contatti con alcuni altri allenatori, la scelta per la guida tecnica della Prima Squadra e' ricaduta sul Sig. Antonio Di Natale che e' persona di indiscussa fama calcistica e di indubbie capacita' e competenze tecniche".