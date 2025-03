Casadei, l'ex Chelsea ora è richiesto da mezza Italia: il Torino fa muro

TUTTOmercatoWEB.com

Il neo-acquisto granata Cesare Casadei si è già messo ampiamente in mostra in queste prime settimane. Paolo Vanoli, che lo conosce dai tempi dell'Inter, lo ha messo al centro del progetto, crede in lui e vuole valorizzarlo. Le sue prestazioni convincenti hanno attirato l'attenzione di mezza Italia.

Come riportato da Tuttosport, Milan, Fiorentina e Napoli hanno chiesto informazioni per poter ingaggiare nel prossimo futuro il centrocampista ex Chelsea. Il Torino però fa muro: dopo averlo acquistato a gennaio per 13 milioni più 2 di bonus e il 20% di una sua eventuale rivendita, il club di Cairo vuole puntare sul gioiellino azzurro.

Chi è invece quasi certo di lasciare Torino è Samuele Ricci. Nei mesi scorsi si è parlato di Inter, ma soprattutto di Milan. I rossoneri infatti cercano un regista che sappia aggiungere qualità al proprio centrocampo. Una cosa è certa: Ricci partirà per una cifra importante, si parla di circa 40 milioni di euro.