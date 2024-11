Caso Ajax, il ministro Abodi: "Situazione sconveniente. Non la faremo passare..."

TUTTOmercatoWEB.com

La decisione da parte del sindaco di Amsterdam di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio in vista della gara contro l'Ajax e le parole utilizzate nei confronti dei tifosi biancocelesti non sono accettabili. Sulla questione si è espresso anche il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi: "È veramente molto sconveniente, ritengo che sia stata una mancanza molto grave. Non mi piace generalizzare, mi sembra che il sindaco di Amsterdam non sia testimone disinteressato di ciò che è successo pochi giorni fa. Esprimersi in quella maniera nei confronti dei cittadini italiani, e farlo preventivamente generalizzando, non è nelle regole dei buoni rapporti. Non faremo passare la cosa come fatto di cronaca. Siamo in contatto con il nostro ambasciatore ad Amsterdam, penso che farò anch'io una telefonata al collega olandese che è stato molto garbato nei confronti degli italiani", ha aggiunto il ministro.

Pubblicato il 27-11