Caso Juve, il ritorno di Marotta ipotesi concreta: ma c'è un problema...

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Il ritorno di Beppe Marotta resta una suggestione più che valida in casa Juventus. Ne scrive Tuttosport, secondo cui sarebbero in aumento i rumor legati a un bis in bianconero dell'attuale amministratore delegato dell'Inter. Un ostacolo, secondo il quotidiano, che sarebbe legato alla questione CdA: il 18 gennaio la Juve avrà infatti un nuovo Consiglio d'Amministrazione, formato prevalentemente da figure tecniche per traghettare il club oltre l'inchiesta che lo sta investendo. Così, almeno in una prima battuta, Marotta si troverebbe a tornare ma rimanere fuori dal CdA, un passo indietro - anche se solo formale e verosimilmente temporaneo - che potrebbe rappresentare, appunto, una difficoltà.