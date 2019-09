Caso: "La Lazio merita il salto di qualità. Inter? Occhio all'effetto Conte..."

La Lazio a Milano per fare bene e per continuare a vincere dopo i 3 punti conquistati appena due giorni fa contro il Parma. Intervenuto ai microfoni di TMW radio, Mimmo Caso, ex giocatore e allenatore della Lazio, ha analizzato la gara che i ragazzi di Inzaghi giocheranno domani sera contro l'Inter a San Siro: "È una partita che può dire la verità su entrambe. La Lazio va a caccia di conferme, così come l'Inter, che ha avuto l'effetto Conte. Dovrà confermare anche con Lazio il suo valore. Stand-by in casa Lazio? Inzaghi conosce bene i problemi, difficile sostituire dei giocatori tecnici. La Lazio negli ultimi anni ha fallito incredibilmente la Champions League. La Lazio merita di fare il salto di qualità. L'Inter credo sia pronta per lottare per lo scudetto. Il derby ha fatto vedere il grande carattere che sta trasmettendo il tecnico. Se supera questo ostacolo, l'Inter dà un grosso segnale al campionato".

