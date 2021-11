Cassano: “La Lazio rischia l’anonimato. Sarri ha bisogno di acquisti…”

Ospite come sempre della Bobo Tv, Antonio Cassano ha dato la sua analisi sul match tra Lazio e Juventus, vinto 2-0 dai bianconeri all'Olimpico. Questa la lettura dell'ex fantasista barese: "Avevamo anticipato tre mesi fa quello che la Juve sta facendo. Se io fossi un tifoso della Juve mi preoccuperei: tutti in difesa e in contropiede. La Juve vincerà le partite perché è molto più forte di quasi tutte le squadra della Serie A. Ma la cosa brutta, grave, è il modo in cui arrivano le vittorie, in contropiede. È una squadra da non seguire. La Lazio dipende troppo da Immobile che fa i movimenti allunga la squadra e permette ai compagni di venire dentro a giocare. Dobbiamo dare ancora tempo a Sarri. Ho paura che la Lazio possa rimanere nell’anonimato, una via di mezzo. Sono passati 3 mesi e mezzo e ancora non vedo niente di Sarri. Siamo ancora molto lontani da quello che lui cerca. Se vuoi farlo rinnovare devi prendergli giocatori che lo soddisfano e che gli possano mettere in pratica le sue idee di calcio, altrimenti con questa squadra qua si fa fatica".