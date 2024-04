Castorina (PAOK): "Marcos Antonio è un ottimo calciatore! Era infortunato ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di TvPlay è intervenuto il vice allenatore del PAOK Salonicco Gianpaolo Castorina, che si è soffermato su Marcos Antonio e Christos Mandas. Il brasiliano è in prestito in Grecia dalla Lazio, mentre il portiere è arrivato in estate nella Capitale e nell'ultimo periodo si è preso la scena dopo l'infortunio di Provedel. Queste le parole dell'ex calciatore sulle loro prestazioni: "Marcos Antonio è un ottimo calciatore; in Grecia è arrivato con un problema fisico che si trascinava dai tempi della Lazio. Ha saltato il primo periodo, non aveva continuità ma adesso è inserito nel nostro organico. Lo utilizziamo in più ruoli, sia a centrocampo che come trequartista dietro la punta. Ci sta dando una grande mano, sta disputando tante partite ed il minutaggio cresce. Mandas? In Grecia si parla bene di lui. E’ un classe 2001 ed avrà un futuro assicurato in Nazionale”.