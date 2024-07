Castrovilli: "Mi piaceva un ex Lazio. Ho due obiettivi in particolare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Gaetano Castrovilli si presenta ai suoi nuovi tifosi. In un'intervista rilasciata a Lazio Style Channel, il classe 1997 ex Fiorentina si è detto pronto per questa nuova esperienza in biancoceleste. Il centrocampista ha ammesso di ammirare in particolare un ex calciatore della Lazio: "Mi piaceva Rocchi, anche se non rispecchia il mio ruolo. Lo vedevo come il simbolo della Lazio. Obiettivi? Prima di tutto far bene col club, poi riconquistarmi la Nazionale".