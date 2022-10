Champions, l'Ajax rifiuta lo scambio di maglie col Napoli: sale il nervosismo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata amara e di nervosismo alla Crujiff Arena per l'Ajax dopo la vittoria reboante del Napoli per 6-1. Per gli olandesi, la seconda sconfitta di fila in Champions League potrebbe costare anche la qualificazione al turno successivo. Dopo il triplice fischio finale, gli animi si sono accesi e il nervosismo dei padroni di casa è salito alle stelle. Come riporta gianlucadimarzio.com, come da tradizione, un membro dello staff tecnico del Napoli si era diretto dopo la fine della gara fuori dallo spogliatoio dell'Ajax per il rituale scambio di maglie. Gli azzurri hanno ricevuto un inaspettao "no" secco da un collega olandese. Il membro dello staff partenopeo consegna le maglie azzurre restando in attesa. Dopo qualche minuto, escono dallo spogliatoio nervosamente prima il portiere Pasveer e poi Blind e a seguire, la risposta piccata: "I calciatori dell’Ajax non vogliono scambiare le maglie".