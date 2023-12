Champions League, cinque italiane qualificate? Spagna sorpassata, ma...

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Da quest'anno il ranking stagionale per federazioni è una discriminante decisiva per l'assegnazione di due posti extra in Champions League. Rispetto alla due giorni di Champions si registra il sorpasso dell'Italia sulla Spagna, grazie alla vittoria del girone di Europa League dell'Atalanta. Al tempo stesso però siamo stati superati dall'Inghilterra e pertanto al momento non avremmo la quinta qualificata al massimo torneo continentale per la prossima edizione. Questo lo scenario dopo le prime 5 giornate della fase a gironi delle tre coppe europee: sono già stati calcolati i bonus per le squadre che si sono garantite l'accesso agli ottavi di finale.

1. Germania 12.642

2. Inghilterra 11.750

3. Italia 11.714

4. Spagna 11.312

5. Belgio 9.800

6. Repubblica Ceca 9.250

7. Francia 9.083

8. Turchia 9.000

9. Olanda 8.000

10. Grecia 7.000

11. Danimarca 6.750

12. Norvegia 6.250

13. Polonia 6.125

14. Portogallo 6.000

15. Israele 5.750

16. Slovacchia 5.000

17. Russia 4.300*

18. Svizzera 4.000

19. Ungheria 4.000

20. Scozia 4.000

*A causa della sospensione di tutte le nazionali e i club russi dalle competizioni UEFA fino a nuovo avviso, come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA il 28 febbraio 2022, con la conseguenza che nessuna squadra russa parteciperà all'attuale stagione 2023/24 delle competizioni UEFA per club, alla Russia verrà assegnato il minor numero di punti di coefficiente guadagnati nelle ultime cinque stagioni, ovvero 4,333 punti per il coefficiente federazione per club maschile e 1,750 per il coefficiente federazione per club femminile al completamento della stagione 2023/24.