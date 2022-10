Champions League, dal Barcellona all’Atletico Madrid: tutte le possibili terze dei gironi

TUTTOmercatoWEB.com

Quinta giornata in archivio. Solo novanta minuti al termine della fase a gironi di Champions. Tante squadre già qualificate, altrettante che si devono ancora sudare un posto agli ottavi e altre che sperano in un posto di Europa League. Di seguito la situazione gruppo per gruppo con un occhio di riguardo per le terze classificate che scenderanno di livello e disputeranno lo spareggio con le seconde classifica in Europa League.

GIRONE A - Napoli e Liverpool già qualificate agli ottavi e che si giocheranno il primato ad Anfield. Ajax terzo e Rangers quarto fuori da tutto. Agli scozzesi serve un'impresa per sperare nell'Europa League. Devono battere i Lancieri di Amsterdam con cinque gol di scarto la prossima settimana. Davvero dura, quasi impossibile. Terza classificata: Ajax o Rangers.

GIRONE B - Bruges e Porto aritmeticamente avanti. Atletico Madrid terzo con un punto di vantaggio sul Leverkusen. Ultima giornata decisiva per capire chi tra le due disputerà l'Europa League. Terza classificata: Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.

GIRONE C - Bayern Monaco schiaccia sassi, Inter subito dietro. Il Barcellona è già certo di andare in Europa. Viktoria Plzen fuori con zero punti al momento. Terza classificata: Barcellona.

GIRONE D - Ancora tutto aperto. La situazione in classifica dice Tottenham 8, Sporting e Francoforte 7 e Marsiglia 6. Sesta giornata di fuoco in vista. Gli incroci saranno Marsiglia-Tottenham e Sporting-Francoforte. Tutte ancora possono sperare nella qualificazione. Terza classificate: Tottenham, Francoforte, Marsiglia o Sporting.

GIRONE D - Chelsea agli ottavi, Milan avanti di uno sul Salisburgo. Dinamo Zagabria ferma a 4 ma che può ancora sperare nel terzo posto. Terza classificata: Milan, Salisburgo o Dinamo Zagabria.

GIRONE F - Real Madrid già qualificato. Resta da capire chi gli farà compagnia tra Lipsia e Shakhtar. Gli ucraini devono vincere in terra tedesca per andare avanti, altrimenti sarà Europa League. Celtic ultimo matematicamente. Terza classificata: Lipsia o Shkhtar.

GIRONE G - Borussia Dortmund e Manchester City già sicure rispettivamente del secondo e del primo posto. Siviglia terzo che non può essere scavalcato dal Copenaghen. Gli spagnoli scendono in Europa. Terza classificata: Siviglia.

GIRONE H - Benfica e PSG si giocheranno il primato nell'ultima giornata. In EL una tra Juventus e Maccabi Haifa, terze pari merito a quota 3 punti. Terza classificata: Juventus o Maccabi Haifa.