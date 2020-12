Champions League, ecco dopo quanto tempo la Lazio ha superato il girone

La Lazio pareggia 2-2 all'Olimpico contro il Bruges e si qualifica agli ottavi di Champions League. La terza volta nella loro storia che i biancocelesti superano il girone, con l'ultima volta prima di oggi datata 25 ottobre 2000. Quella notte, sempre all'Olimpico, la squadra di Eriksson surclassò 5-1 lo Shakhtar Donetsk e staccò il pass per il secondo girone (il format della Champions prevedeva un ulteriore gruppo all'italiana da 4). Da allora sono trascorsi 7.349 giorni, più di 1.049 settimane, più di 241 mesi, più di 20 anni. C'è un minimo comune denominatore, si chiama Simone Inzaghi: nel 2000 in campo, oggi in panchina.