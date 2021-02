Champions League, il programma di oggi: l'Atalanta sfida il Real Madrid

Ultima tranche di partite per chiudere il discorso degli ottavi di andata di Champions League. A completare il quadro dopo le sfide di ieri sera, saranno Atalanta-Real Madrid e Borussia Monchengladbach-Manchester City, entrambe in programma quest'oggi alle ore 21.00. I bergamaschi sono l'ultima squadra italiana a scendere in campo dopo la Juventus (sconfitta dal Porto 2-1) e la Lazio, scardinata dal Bayern per 4-1.