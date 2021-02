Champions League, il Real abbatte il muro Atalanta. Il City con un piede ai quarti

Basta un tiro da fuori di Mendy per condannare l'Atalanta. La squadra di Gasperini, rimasta in inferiorità numerica già al 17' per l'espulsione a Freuler (chiara occasione da gol), soccombe al Real Madrid dopo una partita tutta in difesa della porta di Gollini: il gol del terzino è arrivato a quattro minuti dalla fine del match. Ai bergamaschi servirà un'impresa al Bernabeu per sperare di passare il turno e volare ai quarti di Champions League. Nell'altra gara degli ottavi, il Manchester City ipoteca la qualificazione contro il Borussia Mönchengladbach grazie alle reti di Bernando Silva nel primo tempo e Gabriel Jesus nella ripresa.

Atalanta-Real Madrid 0-1 (86' Mendy)

Borussia Mönchengladbach-Manchester City 0-2 (29' Silva, 65' Jesus)